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НовостиПроисшествия27 мая 2023 7:55

Один человек пострадал при столкновении легковых автомобилей в Самаре

Авария произошла в Кировском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самаре утром в пятницу, 26 мая 2023 года. В Кировском районе столкнулись легковые авто, пострадал один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в в 10:30 на улице Каховская. 38-летняя женщина ехала за рулем «Лада Гранта» в сторону проспекта Металлургов. В районе дома №52 она не уступила дорогу «четырнадцатой», которой управлял 37-летний мужчина. Он двигался по главной дороге.

В результате аварии пострадал водитель «четырнадцатой». Медики назначили ему амбулаторное лечение.