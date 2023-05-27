В Самарской области скоростную «Ласточку» заменят комфортной электричкой 27 и 28 мая 2023 года

Изменения связаны с производственной необходимостью. Фото: КбшЖД

В Самарской области скоростную «Ласточку» заменят на состав с вагонами повышенной комфортности.Информацию сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

– Изменения связаны с производственной необходимостью. Они будут действовать 27 и 28 мая 2023 года, – пояснили в пресс-службе компании.

В субботу, 27 мая, заменят электропоезда: № 7141 Самара (отпр. 07.10) – Сызрань (приб. 08.57); № 7142 Сызрань (отпр.09.22) – Самара (приб.11.13); № 7145 Самара (отпр.18.32) – Сызрань (приб.20.13).

В воскресенье, 28 мая: № 7142 Сызрань (отпр.09.22) – Самара (приб.11.13); № 7143 Самара (отпр.16.08) – Сызрань (приб.17.46);

№ 7144 Сызрань (отпр.18.07) – Самара (приб.19.53).

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