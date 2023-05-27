Елена Лапушкина поздравила самарских журналистов с Днем прессы-2023

Праздник посетили многие почетные гости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 27 мая 2023 года, в Самаре стартовал День прессы-2023. На мероприятии собрались представители ряда городских и региональных СМИ. Виновников торжества поздравила глава города Елена Лапушкина.

– Вы – те люди, которые рассказывают о новостях, достижениях, проблемах жителям губернии. Вы, как никто другой знаете, как силой обладает слово. В современном мире к нему нужно относиться очень бережно. Я благодарю вас за профессионализм и трепетное отношение к профессии, – обратилась к присутствующим Елена Лапушкина.

Мэр также посетила площадку «Комсомольской правды», которая работает у Летнего театра. Здесь она пообщалась с юными журналистами – они задали главе Самары свои вопросы.

Мэр пообщалась с юными журналистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не обошлось и без наград – администрация Самары вручила редакции благодарность за активное участие в жизни Самары и высокий профессионализм.

Администрация города наградила редакцию "КП-Самара" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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