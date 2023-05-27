Выставка образцов военного снаряжения открылась на Дне прессы в Самаре в 2023 году

Экспонаты гостям фестиваля представил самарец Андрей Болдырев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает праздновать День прессы-2023. На площадке «Комсомольской правды» вовсю кипит работа. Здесь представлена необычная коллекция. В числе ее экспонатов – образцы военного снаряжения: дроны, антидроновые ружья и прицелы.

Эта техника сегодня очень востребована бойцами на СВО. Представляет коллекцию военный коллекционер Андрей Болдырев, который регулярно ездит к самарским ребятам «за ленточку» с гуманитарной помощью и снаряжением.

Отметим, что в этом году фестиваль по традиции будет насыщенным. В программе сегодня - выступления творческих коллективов, спортсменов, мастер-классы, акция «Письмо солдату» и другие активности.