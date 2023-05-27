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НовостиОбщество27 мая 2023 12:18

Более 300 жителей Самарской области сдали кровь 27 мая 2023 года

За один день донорский банк пополнился на 152 литра
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Донорская суббота прошла в нескольких городах губернии

Донорская суббота прошла в нескольких городах губернии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 27 мая 2023 года, несколько городов Самарской области приняли участие в донорском дне. Его итоги озвучили в ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».

В общей сложности на сдачу крови записались 480 человек. По результатам предварительного медицинского обследования сдать ее смогли 338 доноров. Участие в донорской субботе приняли 158 жителей Самары, 140 жителей Тольятти и 40 жителей Сызрани.

– Спасибо всем, кто в эту субботу ответственно подошел к записи и приехал в учреждения службы крови Самарской области на запланированную кроводачу. Были доноры как первичные, так и регулярные, а также те, кто давно не сдавал, но посчитал нужным приехать к нам снова, – поделились в Самарской областной станции переливания крови.

Благодаря неравнодушным гражданам банк донорской крови за один день пополнился на 152 литра.