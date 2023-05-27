Маршруты 13 автобусов изменят в Самаре 2 июня 2023 года

Изменения связаны с проведением Крестного хода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 июня 2023 года в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню памяти святителя Алексия. В связи с этим 13 автобусов временно изменят схему движения. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменения коснутся автобусов № 5д, 24, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 261, 17, 32, 3 и будут действовать с 8:00 до 13:00. Они будут перевозить пассажиров по скорректированным трассам следования.

Отметим, что в этот день также будет введено ограничения движения на нескольких участках. Так, проезд транспорта запретят по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева; ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека; ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького; ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.

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