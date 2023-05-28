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НовостиОбщество28 мая 2023 5:48

Грозу обещают в Самарской области 28 мая 2023 года

Пройдет она местами преимущественно на западе региона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
При грозе усилится ветер, может пойти град.

При грозе усилится ветер, может пойти град.

Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области снова объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Непогоду обещают днем в воскресенье, 28 мая 2023 года, но не везде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, ссылаясь на синоптиков Приволжского УГМС.

- Гроза ожидается местами по Самарской области преимущественно в западной половине региона, - уточнили в МЧС.

При грозе усилится южный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Возможен град.

В целом воскресенье будет жарким: в Приволжском УГМС прогнозируют +25… +30 по области. В понедельник, 29 мая 2023 года, ожидается похожая погода – жаркая и с дождем, а уже во вторник существенных осадков не обещают.