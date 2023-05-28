Грозу обещают в Самарской области 28 мая 2023 года

При грозе усилится ветер, может пойти град. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области снова объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Непогоду обещают днем в воскресенье, 28 мая 2023 года, но не везде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, ссылаясь на синоптиков Приволжского УГМС.

- Гроза ожидается местами по Самарской области преимущественно в западной половине региона, - уточнили в МЧС.

При грозе усилится южный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Возможен град.

В целом воскресенье будет жарким: в Приволжском УГМС прогнозируют +25… +30 по области. В понедельник, 29 мая 2023 года, ожидается похожая погода – жаркая и с дождем, а уже во вторник существенных осадков не обещают.