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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:11

В Самаре водитель «Гранты» спровоцировал массовое ДТП 27 мая 2023 года

Он резко затормозил и «собрал» несколько машин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Полиция проводит проверку по факту аварии.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовое ДТП произошло на проспекте Кирова в Самаре в субботу, 27 мая 2023 года. Пострадали пять машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Спровоцировал аварию водитель «Лады Гранты».

- Мужчина 1988 года рождения двигался по проспекту Кирова со стороны улицы Физкультурной в направлении Заводского шоссе. Напротив дома №38 водитель выполнил резкое торможение, которое не требовалось для предотвращения ДТП, - уточнили в полиции.

После такого торможения «Гранта» допустила столкновение с «Рено Сандеро», «Газелью», «Тойотой Короллой» и машиной Geely. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту аварии.