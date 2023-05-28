В Самаре водитель «Гранты» спровоцировал массовое ДТП 27 мая 2023 года

Полиция проводит проверку по факту аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовое ДТП произошло на проспекте Кирова в Самаре в субботу, 27 мая 2023 года. Пострадали пять машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Спровоцировал аварию водитель «Лады Гранты».

- Мужчина 1988 года рождения двигался по проспекту Кирова со стороны улицы Физкультурной в направлении Заводского шоссе. Напротив дома №38 водитель выполнил резкое торможение, которое не требовалось для предотвращения ДТП, - уточнили в полиции.

После такого торможения «Гранта» допустила столкновение с «Рено Сандеро», «Газелью», «Тойотой Короллой» и машиной Geely. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту аварии.