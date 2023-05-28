Жара +30 градусов будет в Самарской области 29 мая 2023 года

Жара в регионе продержится как минимум до конца мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 29 мая 2023 года, столбики термометров поднимутся до +30. Однако произойдет это не везде, а только на юге региона. Из-за жары в области объявили желтый уровень опасности, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

Специалисты советуют во время жары избегать физической нагрузки, долго не находиться под солнцем, особенно без головного убора, а также пить много воды и не употреблять алкоголь и кофе.

Напомним, днем 28 мая местами по региону пройдут грозы, может пойти град. В понедельник, 29 мая, синоптики также обещают осадки – местами кратковременный дождь, возможно гроза. В целом по региону в понедельник ночью будет +13… +18, днем +23… +28. Жаркая погода продержится как минимум до конца мая.