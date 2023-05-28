На Волге в Тольятти перевернулся парусник

Произошло ЧП около набережной Комсомольского района. Фото: vk.com/tlt_chp

На Волге в Тольятти днем в воскресенье, 28 мая 2023 года, произошло ЧП – там перевернулся парусник. Произошло это около набережной Комсомольского района. Фото опубликовано в паблике «ЧП и ДТП / ТОЛЬЯТТИ».

Тольяттинцы тут же забили тревогу. Они посчитали, что парусник тонет и экипаж судна срочно надо спасать. Однако в комментариях к постам отметили, что это спортивная яхта и она не утонет. Что касается экипажа, то на помощь тут же бросились находившиеся рядом лодки.

Неизвестно, чем закончилась история, однако в паблике «Тольятти» пишут, что с экипажем парусника все в порядке.

- Веселые ребята - опрокинули парусник, подняли на уши всех и дальше поехали кататься, - приводят в паблике слова очевидца.