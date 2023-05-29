В Самарской области пенсионерка перевела лже-сотруднику Госуслуг более 1 млн рублей

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области 68-летняя местная жительница лишилась всех своих сбережений, когда перевела мошенникам более 1 миллиона рублей.

— Пенсионерке на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником службы безопасности сервиса Госуслуг и сообщил, что мошенники пытаются снять с банковского счета женщины все сбережения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 1 миллион 180 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.