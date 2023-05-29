Капот всмятку, трое в больнице: полицейские устанавливают обстоятельства ДТП у пивзавода в Самаре

Авария произошла около 5:30 в понедельник, 29 мая Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 29 мая 2023 года, в Самаре произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 5:30 на Волжском проспекте, неподалеку от пивзавода. На месте происшествия сейчас работают полицейские.

– Сотрудники полиции оградили место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев. На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что авария не обошлась без пострадавших – три человека были госпитализированы. Установить обстоятельства аварии предстоит правоохранителям.

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