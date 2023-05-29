В Самаре помогли доставить на родную землю тело погибшего бойца СВО

Мужчина погиб в одном окопе с товарищем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело самарца, погибшего в ходе спецоперации, помогли доставить на родную землю. Семья долгое время не могла организовать похороны из-за сбоя. Подробности этой истории сообщила супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Екатерина Колотовкина.

Супруг жительницы региона Ольги погиб в окопе вместе с товарищем. После получения трагической новости женщина приступила к организации похорон, однако возникла проблема.

– Ольга узнала, что тело супруга находится в Ростове. Добилась, чтобы быстрее взяли ДНК у его матери для подтверждения личности. Пробы направили в Ростов, – поделилась Екатерина Колотовкина.

Из-за сбоя пробы дошли не сразу, их пришлось брать повторно. Тогда в ситуацию вмешалась Екатерина Колотовкина.

– Мы постоянно были на связи с супругой бойца, поддерживали ее. Со своей стороны дергали всех, кого могли, для ускорения процесса. И вот спустя почти два месяца тело военнослужащего вернули на Самарскую землю, – отметила Екатерина.

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