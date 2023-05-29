Мастер ремонта подозревается в совершении серии мошенничеств в Самаре

Мошенника уже задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пострадали от ремонтника-мошенника. Мужчина брал с них предоплату за стройматериалы, но ремонтные работы не начинал. Подробности этой истории сообщили в региональном ГУ МВД.

Услугами мастера по ремонту решила воспользоваться 65-летняя самарчанка. Она нашла объявление в интернете и договорилась с его автором о встрече. Мужчина осмотрел фронт работ и попросил у женщины предоплату – якобы для закупки материалов. Взамен он оставил ей расписку о приеме денежных средств и ксерокопию водительских прав.

С момента договора прошло несколько дней, но работы не начались, материалы закуплены не были. Мастер на связь не выходил. Женщина обратилась в полицию.

Оперативники вышли на подозреваемого – 37-летнего мужчину. Выяснилось, что он причастен к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

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