В Самаре за пьяную езду иностранцу на Mitsubishi Pajero запретили выезжать за границу

Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре иностранца на Mitsubishi Pajero несколько раз ловили полицейские за пьяную езду. Боязнь замены наказания на более строгое и желание вернуться на родину побудили гражданина другого государства оплатить уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей.

— Сначала мужчину отправили на 10 суток под арест за отказ пройти медосвидетельствование. Затем его остановили во время катания пьяным по ночному городу и привлекли к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил права управления транспортным средством на два года. Однако оплачивать уголовный штраф мужчина не торопился.

В результате судебные приставы ограничили иностранца в праве выезда за пределы Российской Федерации и предупредили о намерении обратиться в суд о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.