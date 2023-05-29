В Самаре за пьяную езду иностранцу на Mitsubishi Pajero запретили выезжать за границу

Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самаре иностранца на Mitsubishi Pajero несколько раз ловили полицейские за пьяную езду. Боязнь замены наказания на более строгое и желание вернуться на родину побудили гражданина другого государства оплатить уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей.
— Сначала мужчину отправили на 10 суток под арест за отказ пройти медосвидетельствование. Затем его остановили во время катания пьяным по ночному городу и привлекли к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил права управления транспортным средством на два года. Однако оплачивать уголовный штраф мужчина не торопился.
В результате судебные приставы ограничили иностранца в праве выезда за пределы Российской Федерации и предупредили о намерении обратиться в суд о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф.
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