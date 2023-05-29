Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 6:27

В Самаре за пьяную езду иностранцу на Mitsubishi Pajero запретили выезжать за границу

Боязнь замены наказания заставила иностранца оплатить уголовный штраф
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф.

Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре иностранца на Mitsubishi Pajero несколько раз ловили полицейские за пьяную езду. Боязнь замены наказания на более строгое и желание вернуться на родину побудили гражданина другого государства оплатить уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей.

— Сначала мужчину отправили на 10 суток под арест за отказ пройти медосвидетельствование. Затем его остановили во время катания пьяным по ночному городу и привлекли к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил права управления транспортным средством на два года. Однако оплачивать уголовный штраф мужчина не торопился.

В результате судебные приставы ограничили иностранца в праве выезда за пределы Российской Федерации и предупредили о намерении обратиться в суд о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Мужчина не стал дожидаться замены наказания на более строгое и оплатил уголовный штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.