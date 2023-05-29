Подрядчика для строительства нового дублера Московского шоссе в Самаре найдут до октября 2023

Новую дорогу планируют ввести в эксплуатацию в августе 2024 года Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят новую дорогу — дублер Московского шоссе от улицы Ташкентской до переулка Северный. Она позволит разгрузить одну из главных магистралей города и обеспечить транспортную доступность строящегося микрорайона на территории бывшей воинской части № 94. Информация об этом прозвучала на совещании в правительстве региона.

Сейчас Минтранс Самарской области заканчивает проектирование дороги. Ее протяженность составит 3,3 км. Там предусмотрят две полосы движения. Также проект предполагает обустройство тротуаров и велодорожек, освещения, благоустройство и озеленение территории. Планируется, что по этому дублеру будет ездить общественный транспорт.

Найти подрядчика для строительства новой дороги власти намерены до октября 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на август 2024 года. Отметим, помимо дублера Московского шоссе, в дальнейшем появится и еще один выезд на Ракитовское шоссе.

Напомним, новый ЖК переменной этажности построят на 5-й линии 19 км Московского шоссе в Кировском районе Самары. Речь идет об участке за ТЦ «Метро». Оператор проекта — СОФЖИ. Жилой комплекс возведут в четыре этапа. Срок реализации проекта — 2031 год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал