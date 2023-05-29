Квартиры загорелись на улице Буденного в Новокуйбышевске 28 мая 2023 года

Из здания вывели 12 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в воскресенье, 28 мая 2023 года, в Новокуйбышевске вспыхнул пожар. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Все случилось в 00:59 на улице Буденного, 4. Сразу в трех квартирах загорелась обшивка балконов, балконные двери и окна, а также домашние вещи. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В целях безопасности из здания эвакуировали 12 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. С огнем боролись 23 человека, было задействовано 7 единиц техники.