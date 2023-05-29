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НовостиОбщество29 мая 2023 7:42

«Спасо-Вознесенский Собор» отреставрируют за 99 млн рублей в Самаре

Подрядчика ищет министерство культуры Российской Федерации
Ирина СИНЕГУБОВА
Подрядчик должен будет выполнить все работы по 30 ноября 2024 года. Фото: Яндекс.Карты

Подрядчик должен будет выполнить все работы по 30 ноября 2024 года. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре объявили торги на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Спасо-Вознесенский («Старый») Собор». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет министерство культуры Российской Федерации. «Спасо-Вознесенский Собор» находится на улице Степана Разина, 78, литеры 1,1. На необходимые услуги готовы выделить почти 100 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 99 миллионов рублей.

Объявление было размещено 23 мая, окончание подачи заявок запланировано на 9 июня, а победителя выберут 15 июня. Подрядчик должен будет выполнить все работы с момента заключения контракта по 30 ноября 2024 года.

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