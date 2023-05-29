В Самаре нерадивый поставщик оставил исправительную колонию без служебных собак

Новых собак поставщик так и не привез Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС включило одного из предпринимателей в Реестр недобросовестных поставщиков. Он не исполнил контракт, заключенный с исправительной колонией №16. Информацию сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Соглашение на 70 тысяч рублей между предпринимателем и ИК-16 был заключен в октябре 2019 года. В его рамках он должен был поставить в колонию служебных собак. После главврач ИК получил от поставщика рентгеновские снимки на животных, где были обнаружены признаки дисплазии тазобедренных суставов степени «D». Поставщику об этом сообщили, но он все равно доставил собак в колонию. Заказчик отказался принимать животных.

В результате ИК расторгла контракт в одностороннем порядке. УФАС включило предпринимателя в РНП на два года. Позицию службы поддержали суды трех инстанций.

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