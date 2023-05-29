Семейство утят-нарушителей заметили на ул. Ново-Садовой в Самаре

Самарцы заметили утиное семейство между Постниковым оврагом и ТРК "Мега Сити" Фото: скриншот с видео

В Самаре горожане заметили одних из самых милых нарушителей ПДД. Дорогу на улице Ново-Садовой в неположенном месте решила перейти целая утиная семья. Момент попал на видео.

Судя по кадрам, шествие по проезжей части возглавляла мама-утка. За ней стройным рядом бежали птенцы. Переходили они дорогу на участке между Постниковым оврагом и ТРК «Мега Сити». На той стороне, куда стремилась утиная семья, находятся станция переливания крови и Самарский зоопарк. Так что интернет-пользователи сразу начали шутить, что мама-утка ведет своих птенцов сдавать кровь или на завтрак в зоопарк.

К счастью, в тот момент на дороге было не очень много машин. Пернатые успешно преодолели проезжую часть, немного потрепав нервы очевидцам этого действа. Остается надеяться, что мама-утка подтянет знания ПДД и больше не будет водить своих малышей опасными путями.

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