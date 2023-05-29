Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 8:46

Семейство утят-нарушителей заметили на ул. Ново-Садовой в Самаре

Пернатые перебегали дорогу в неположенном месте [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы заметили утиное семейство между Постниковым оврагом и ТРК "Мега Сити"

Самарцы заметили утиное семейство между Постниковым оврагом и ТРК "Мега Сити"

Фото: скриншот с видео

В Самаре горожане заметили одних из самых милых нарушителей ПДД. Дорогу на улице Ново-Садовой в неположенном месте решила перейти целая утиная семья. Момент попал на видео.

Судя по кадрам, шествие по проезжей части возглавляла мама-утка. За ней стройным рядом бежали птенцы. Переходили они дорогу на участке между Постниковым оврагом и ТРК «Мега Сити». На той стороне, куда стремилась утиная семья, находятся станция переливания крови и Самарский зоопарк. Так что интернет-пользователи сразу начали шутить, что мама-утка ведет своих птенцов сдавать кровь или на завтрак в зоопарк.

К счастью, в тот момент на дороге было не очень много машин. Пернатые успешно преодолели проезжую часть, немного потрепав нервы очевидцам этого действа. Остается надеяться, что мама-утка подтянет знания ПДД и больше не будет водить своих малышей опасными путями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал