Концерт «Посвящение Федору Шаляпину» пройдет в амфитеатре Площади Славы в Самаре 2 июня

Мероприятие пройдет в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области. Фото: администрация Самары

В четверг, 2 июня, в 20:00 в амфитеатре склона Площади Славы в Самаре состоится концерт «Посвящение Федору Шаляпину» к 150-летию со дня рождения великого русского певца. Об этом сообщили в администрации Самары.

Мероприятие пройдет в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области. Приглашенным солистом станет заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков (бас). Он является лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми».

Перед зрителями также выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественным руководителем и главным дирижером которого является Юрий Башмет. В программе вечера прозвучат арии из опер, романсы, песни из репертуара Шаляпина.

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