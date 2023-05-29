Самарские врачи рассказали, почему нельзя пить алкоголь в жару

Алкоголь снижает способность тела поддерживать нормальную температуру, обезвоживает организм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты из Самары предупредили горожан о последствиях употребления алкоголя в жаркую погоду. Тело испытывает дополнительную нагрузку, и употребление спиртного увеличивает риски для здоровья сердца и сосудов. Может быть аритмия, гипертонический криз, инфаркт.

— При высокой температуре воздуха усиливается токсическое воздействие алкоголя на организм. Чем крепче напиток, тем сильнее отравление. Высокоградусный алкоголь быстро изменяет сосудистый тонус, рН крови, дыхание, сердцебиение, артериальное давление и баланс микроэлементов в организме, — сказала врач-кардиолог Инна Скрипник.

Весь этот набор осложняется обострением имеющихся болезней. Также алкоголь снижает способность тела поддерживать нормальную температуру, обезвоживает организм. По словам врачей, сильно возрастают риски повышения артериального давления, аритмий сердца и других заболеваний.

Отмечается, что негативные перемены в работе сердца происходят в течение 2-3 дней с момента употребления алкоголя. Так, расширяются кровеносные сосуды, деформируются и слипаются эритроциты, образуя тромбы, нарушается кровообращение, происходит спазм, растет артериальное давление, выделяются гормоны, которые повышают потребление кислорода сердечной мышцей.

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