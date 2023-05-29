Систему идентификации собак по носам хотят разработать в Самаре

Отпечаток носа собаки сравним с отпечатком пальца человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре представили проект по разработке ПО для идентификации домашних животных. Цель задумки — создать цифровые паспорта, чтобы решить проблему потерянных или украденных питомцев. Насколько известно, идеей уже заинтересовались четыре организации региона, в том числе технопарк «Жигулевская долина».

Авторы инициативы предлагают сфотографировать носы собак, которые в дальнейшем станут идентификаторами животных. Как отмечают разработчики, отпечаток носа собаки сравним с отпечатком пальца человека.

Вместо чипирования животных можно будет ставить метку-идентификатор. Ее можно будет считать с помощью обычного смартфона и получить доступ к специальной базе, пишет ГТРК «Самара». В ней будет информация о хозяине животного и его контактные данные. Вся эта система призвана облегчить и ускорить поиск пропавшего животного.

К слову, насколько известно, отпечаток носа индивидуален только у собак, коров и у коз. Носы кошек программа распознавать не сможет.

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