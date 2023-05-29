Самару накроет сильная магнитная 2 июня 2023 года

На областную столицу надвигается магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу в начале июня 2023 года.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается в пятницу, 2 июня 2023 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день самарцы смогут почувствовать головную боль, слабость, может снизиться внимание и работоспособность. Местным жителей рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, в Самарской области с 30 мая по 2 июня объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается чрезвычайная пожароопасность – 5 класс.