Комедийный сериал «Бэби-тур» смогут увидеть самарцы в сети 1 июня 2023 года

Сериал расскажет о четырех подругах из глубинки, которые решают отправиться в бэби-тур

В четверг, 1 июня 2023 года, в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС состоится премьера комедийного сериала «Бэби-тур». Сценарий написал драматург и режиссер Василий Сигарев («Страна Оз», «Волчок», «Жить»). Режиссер проекта — Федор Стуков («Физрук», «Дылды»).

Сериал расскажет о четырех подругах из российской глубинки, которые решили отправиться в бэби-тур. Время действия — конец нулевых. Главные героини: бойкая и целеустремленная Зинаида, ее сестра Геля, застенчивая Таня и дерзкая неформалка Кира — работают на птицефабрике в поселке Ливни. Зина узнает, что, если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Она предлагает своим подругам забеременеть и скинуться на бэби-тур.

Роли в сериале исполнили Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Валентин Самохин и Егор Дружинин.

Ранее сериал представили на фестивале контента стриминговых платформ «Original+». Он получил призы в номинациях: «Оригинальная актриса» и «Оригинальный сценарий», а также диплом в номинации «Специальный приз от жюри СМИ».

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