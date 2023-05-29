Шесть вертолетов пролетели над Волгой в Самаре 29 мая 2023 года

Неожиданное показательное выступление в небе над городом устроил самарский филиал ЦСКА Фото: скриншот с видео

Днем в понедельник, 29 мая 2023 года, в небе над Самарой заметили шесть вертолетов. Они пролетели в районе набережной и сделали несколько кругов над Волгой. Пролет воздушных судов запечатлел на видео местный блогер Евгений Щекин.

На кадрах видно, что впереди летят два темно-зеленых вертолета, а за ними еще четыре голубого цвета. По словам горожан, это было очень красиво и технично. Они предположили, что эта была репетиция перед каким-нибудь мероприятием.

На самом деле вертолеты принадлежат самарскому филиалу ЦСКА. Как выяснилось, сегодня там проходило открытие первенства по плаванию. Именно в честь этого события и было устроено небольшое показательное выступление.

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