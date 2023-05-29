В Самаре из школы олимпийского резерва уволили тренера с судимостью

Трудовой договор расторгнут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов провели проверку в школе олимпийского резерва. Оказалось, один из работников был судим.

По информации прокуратуры Самарской области, в октябре прошлого года на должность тренера приняли местного жителя. Гражданин имел судимость за совершение тяжкого преступления. 20 лет назад мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно за умышленное причинение вреда здоровью. Правоохранители выявили нарушения требований законодательства.

В адрес директора учреждения внесли представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, тренера уволили.