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НовостиОбщество29 мая 2023 16:55

В Самаре из школы олимпийского резерва уволили тренера с судимостью

Мужчина совершил тяжкое преступление
Алена ПРОВКИНА
Трудовой договор расторгнут

Трудовой договор расторгнут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов провели проверку в школе олимпийского резерва. Оказалось, один из работников был судим.

По информации прокуратуры Самарской области, в октябре прошлого года на должность тренера приняли местного жителя. Гражданин имел судимость за совершение тяжкого преступления. 20 лет назад мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно за умышленное причинение вреда здоровью. Правоохранители выявили нарушения требований законодательства.

В адрес директора учреждения внесли представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, тренера уволили.