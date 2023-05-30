Еще 17 новых автобусов вышли на городские маршруты в Самарской области

Жители уже смогли оценить комфортность, оснащение и внешний вид автобусов. Фото: канал Новокуйбышевска

В Самарскую область поступило еще 17 новых автобусов, они уже вышли на городские маршруты Новокуйбышевска. Об этом сообщили в официальном канале администрации города.

Синие модели «Вектор Некст» работают на газомоторном топливе, что актуально для экологии. В них есть оборудование для бесконтактной оплаты проезда. Также они приспособлены для маломобильных горожан.

Новый пассажирский транспорт курсирует на маршрутах № 5, 10, 10к, 11, 13, 26, 41 и других. Жители уже смогли оценить его комфортность, оснащение и внешний вид. Отмечается, что обновление автопарка стало возможным благодаря губернатору Самарской области – такой масштабной замены старого состава в Новокуйбышевске не было несколько десятков лет.

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