В Самаре «потеряли» 1157 невостребованных тел умерших

Неразбериха с телами умерших возникла в 2022 году Фото: Елена КОНОВА

В Самаре возникла неразбериха с невостребованными умершими людьми. Подрядчик не проставил отметки о доставке в морг 1157 тел. В результате в документах об исполнении программы пришлось ставить отметку 0. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в Самаре» до 2028 года.

В документе говорится, что в мае 2021 года департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары заключил контракт с ООО «Транслогистик». Компания обязалась в течение трех лет оказывать услуги по эвакуации невостребованных тел умерших.

Согласно техзаданию, подрядчик должен был забирать тела и доставлять их в морг Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Однако в отчетных документах компании за 2022 год не было отметки о принятии трупов моргом, что стало нарушением контракта. Из-за этого департамент не подписал акты сдачи-приемки и плату не перевел.

- Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы за 2022 год значение показателя «Количество эвакуированных невостребованных умерших» равно 0, - говорится в пояснительной записке.

Ситуацию удалось разрешить. «Потерянные» тела нашли. Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердило доставку подрядчиком в морг 1157 покойников в период с декабря 2021-го по декабрь 2022 года.

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