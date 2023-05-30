В Самаре запретили использовать участок на ул. Никитинской под строительство поликлиники

Предельная высота зданий предполагалась в 20 метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары отказала «Управлению капитального строительства» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Соответствующее постановление подписала мэр Елена Лапушкина.

Управление собиралось построить поликлинику на земельном участке площадью около семи квадратных метров в Железнодорожном районе города на улице Никитинской, 2. Территорию хотели получить под амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

Предельная высота зданий предполагалась в 20 метров. Отказ получен на основании статей

градостроительного кодекса РФ и федерального закона «Об объектах культурного

наследия народов Российской Федерации».

В соответствии с ними не допускается застройка в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения, а также в охранной зоне объекта культурного наследия, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоне охраняемого природного ландшафта.

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