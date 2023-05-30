Губернатор Самарской области рассказал жителям об итогах работы за пять лет

Региону удалось достичь важных показателей в разных сферах. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 30 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании отчитался о своей работе за пять лет. По его словам, подлинными соавторами отчета стали жители региона.

— Самарской области пришлось преодолевать много экономических и социальных вызовов, решать задачи, требующие полной самоотдачи и высочайшей организованности. Мы справились, потому что всегда исходили из принципа, что «Вместе мы сможем больше!», — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, еще в середине прошлого десятилетия экономика области стагнировала, доходы людей падали, инвесторы обходили регион стороной. Тогда и была написана стратегия опережающего развития региона, многие цели которой удалось добиться. Так, в рейтинге инвестиционной привлекательности регион показал лучшую динамику в стране и поднялся на 56 позиций. А в рейтинге Агентства стратегических инициатив Самарская области прочно закрепилась в первой десятке регионов.

Региону удалось достичь важных показателей в разных сферах. За пять лет было открыто 101 новое производство, создано более 48 тысяч рабочих мест. В следствие этого рекордно снизился уровень безработицы. Также введены два новых моста через Самару и Сок, отремонтированы семь старых, сейчас строится мост через Волгу как часть транспортного коридора в Западный Китай. Построено восемь многоуровневых дорожных развязок, отремонтировано 3215 км дорог.

Была достигнута и цель сокращать «серую зону» из послания губернатора 2018 года. За пять лет из тени вышли более 150 тысяч предпринимателей и самозанятых, а поступления от малого бизнеса в бюджет выросли в два раза. Продвигается и решение проблемы обманутых дольщиков. Из 88 многоквартирных домов уже проработаны 77 объектов.

— Мы преодолевали экономические санкции, системно реагировали на вызовы, сокращали уровень госдолга и успевали предметно заниматься развитием территорий, «расшивкой» застарелых проблем. Мы справляемся. Благодаря труду и предприимчивости жителей мы сохранили и приумножили производственный потенциал региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На повестке были отмечены итоги и в других сферах. За пять лет из аварийного жилья в новые квартиры въехали 11270 человек, введено в строй 8,7 млн кв. м жилья. Набережные у Волги строятся во всех городах области. В три раза увеличилось финансирование мер соцподдержки – до 45,7 млрд рублей. Построены 115 и отремонтированы 192 объекта медицины. Введены в строй 54 детсада и 9 школ.

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