Новую кольцевую развязку хотят построить под Самарой

Развязку сделают для обеспечения транспортной доступности строящегося центра торговли «Вайлдберриз» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области появится еще одна кольцевая развязка. Ее планируют построить между Самарой и Новосемейкино. Об этом стало известно на совещании в региональном правительстве.

– Для обеспечения транспортной доступности строящегося центра торговли «Вайлдберриз» необходимо устроить дополнительный выезд – примыкание к федеральной дороге с кольцевой развязкой. После этого будет сделан еще один выезд – с региональной дороги, – сообщили в пресс-службе областных властей.

Кроме того, до конца лета 2023 года планируют закончить реконструкцию выезда с территории индустриального парка «Преображенка» – с улицы Промышленной села Преображенка на улицу Утевскую в Самаре. Сейчас в часы пик там нередко образуются серьезные пробки.

Реконструкция включает два этапа: капитальный ремонт улицы Утевской в месте примыкания к ней улицы Промышленной (устройство переходно-скоростных полос и накопительной полосы для возможности левого поворота в сторону технопарка) и капитальный ремонт улицы Промышленности, примыкающей к региональной дороге и ведущей к индустриальному парку. Уже готова проектная документация.

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