В Самаре каждый третий горожанин боится одиночества

Горожане рассказали, что боятся одиночества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители признались, что им тяжело справиться с одиночеством. Аналитики провели опрос среди горожан.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, жизни без общения с близкими боятся воспитатели, бухгалтеры и офис-менеджеры. Не переживают из-за одиночества бармены, дизайнеры и администраторы. О страхе заявили 2 из 3 самарцев – это 69%. При этом, 35% возможность остаться наедине с собой абсолютно не пугает.

Аналитики отмечают, что больше всего тех, кого пугает одиночество среди тех, кто зарабатывают меньше 30 тысяч рублей. Самодостаточных больше среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей.