Продажу алкоголя запретят из-за выпускных в школах Самарской области 24 июня 2023 года

Продавать алкоголь в регионе не будут с 8 до 23 часов 24 июня 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на один день запретят продажу алкоголя. Ограничение введут 24 июня 2023 года – на этот день в некоторых школах региона намечены выпускные вечера. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

– Установить 24 июня 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Камышлинского и Кошкинского районов в связи с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных заведениях, – говорится в документе.

В Кошкинском районе 24 июня 2023 года не будут продавать алкоголь в селе Кошки, на ж/д станции Погрузная, в селах Русская Васильевка, Новая Кармала и Орловка. А в Камышлинском районе – в селах Камышла и Русский Байтуган.

Отметим, что запрет не будет распространяться на розничную продажу спиртных напитков при оказании услуг общественного питания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.