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НовостиОбщество30 мая 2023 12:14

Продажу алкоголя запретят из-за выпускных в школах Самарской области 24 июня 2023 года

Ограничение введут в отдельных селах Камышлинского и Кошкинского районов
Анастасия ФИЛАТОВА
Продавать алкоголь в регионе не будут с 8 до 23 часов 24 июня 2023 года

Продавать алкоголь в регионе не будут с 8 до 23 часов 24 июня 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на один день запретят продажу алкоголя. Ограничение введут 24 июня 2023 года – на этот день в некоторых школах региона намечены выпускные вечера. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

– Установить 24 июня 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Камышлинского и Кошкинского районов в связи с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных заведениях, – говорится в документе.

В Кошкинском районе 24 июня 2023 года не будут продавать алкоголь в селе Кошки, на ж/д станции Погрузная, в селах Русская Васильевка, Новая Кармала и Орловка. А в Камышлинском районе – в селах Камышла и Русский Байтуган.

Отметим, что запрет не будет распространяться на розничную продажу спиртных напитков при оказании услуг общественного питания.

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