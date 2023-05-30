Управление ФСБ провело учение в аэропорту «Курумоч» в Самарской области

Участники учения отработали комплекс совместных действий при прямой угрозе. Фото: УФСБ по Самарской области

Во вторник, 23 мая 2023 года, УФСБ по Самарской области провело тактико специальное учение в международном аэропорте «Курумоч». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отработали реагирование на террористические угрозы в случае незаконного проникновения через ограждение в зону транспортной безопасности «Курумоч» и поступлении информации о преступлениях террористической направленности на объекте транспортной инфраструктуры.

Участники учения отработали комплекс совместных действий при прямой угрозе и совершении диверсионно-террористического акта, а также последующий поиск преступника. В пресс-службе отметили, что подразделения продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность .

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