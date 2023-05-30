В Самарской области жители пожаловались на большие счета за коммунальные услуги

Сельчане утверждают, что им приходят многотысячные квитанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители ЖК «Экодолье-Самара» в селе Белозерки пожаловались на большие счета за коммуналку. Сельчане отмечают, что иногда платить за услуги приходится несколько тысяч. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.

ЖК был сдан в 2019 году, а в прошлом году там сменилась ресурсоснабжающая организация. Компания арендовала у собственников системы снабжения водой и канализации.

– В марте 2022 года жильцы получили первые квитанции с баснословными суммами и расчетом потребления – 30 кубов воды в месяц. Расчет по индивидуальным приборам учета компания производить отказывается, как и считать по количеству проживающих жильцов. У всех жителей поселка в квитанциях числится по 4 человека, даже если официально проживает 1 человек, – пояснили в пресс-службе ОНФ Самарской области.

Представители Народного фронта оценили обстановку и выяснили, что тарифы в поселке весьма высокие – в совокупности порядка 200 рублей за кубометр. Они направили обращение в компанию, потребовав вести расчет по факту потребления воды.

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