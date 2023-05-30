В Самаре фура протащила легковой автомобиль по Заводскому шоссе

Авария произошла в конце мая 2023 года Фото: скриншот с видео

В конце мая 2023 года жители Самары стали свидетелями необычного ДТП. Фура протащила легковой автомобиль по проезжей части. Произошедшее попало на видео, которое мгновенно разлетелось по социальным сетям.

Автор ролика утверждает, что происшествие случилось на Заводском шоссе. На кадрах видно, как грузовой автомобиль уперся в бок «Лады» с водительской стороны и начал толкать автомобиль.

– Наверное водитель легкового автомобиля планировал проскочить, но автомобилист на фуре не позволил ему этого сделать, – предположили в комментариях самарцы.

Очевидцы сообщают, что ситуация обстояла иначе.

– Фура перестраивалась, а легковушка попала в мертвую зону. В салоне «Лады» ехала семья, перепугались, – поделились жители.

Отметим, что официальная информация о ДТП не поступала. Есть ли в аварии пострадавшие также неизвестно.

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