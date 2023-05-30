11 студентов Самарского университета стали дипломантами олимпиады «Я – профессионал»

Участие в олимпиаде - это возможность для студентов проверить свои знания и получить практический опыт / Фото: Самарский университет

Самарский университет имени академика С.П. Королева стал лидером среди вузов региона по числу дипломантов шестого сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Победителями и призерами стали 11 студентов учебного заведения. Теперь они смогут пройти стажировку в крупных профильных компаниях и получат льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны.

По словам студентов, участие в олимпиаде — это хорошая тренировка перед защитой диплома. Кроме того, это возможность проверить свои силы, найти и восполнить пробелы в знаниях, получить практический опыт. Молодые люди отмечают, что участие в конкурсе далось им нелегко. Пройти весь путь им помогли преподаватели вуза.

Напомним, олимпиада студентов «Я — профессионал» проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. В этом году конкурс проводился по 73 направлениям. Организатором направления «Автомобилестроение» традиционно выступил Самарский университет имени Королева. Также вуз стал соорганизатором еще 12 направлений, связанных с авиа- и машиностроением, освоением космоса, строительством, электроникой и радиотехникой, программной инженерией и др.

Победители и призеры VI сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Захарова Дарья – студентка 3 курса социально-гуманитарного института (специальность «Отечественная филология»)

Мусатов Антон – студент 4 курса института авиационной и ракетно-космической техники (специальность «Самолето и вертолетостроение»)

Паршина Дарья – студентка 4 курса социально-гуманитарного института (специальность «Реклама и связи с общественностью»)

Конашенкова Анастасия – студентка 1 курса естественнонаучного института (специальность «Биология»)

Котенев Темур – студент 4 курса юридического института (специальность «Юриспруденция»)

Кухно Даниил – студент 4 курса института информатики и кибернетики (специальность «Фундаментальная информатика и информационные технологии»)

Минаева Злата – студентка 4 курса социально-гуманитарного института (специальность «Журналистика»)

Старикова Полина – студентка 4 курса социально-гуманитарного института (специальность «Социология»)

Яшин Иван – студент 3 курса института информатики и кибернетики (специальность «Фундаментальная информатика и информационные технологии»)