В Самаре началась разработка котлована под строительство планетария

Специалисты трудятся практически круглосуточно Фото: администрация Самары

Строительство планетария в Самаре перешло в активную стадию. Сейчас строители начали подготовку котлована глубиной 9 метров. Работы ведутся практически круглосуточно. Информацию сообщили в мэрии.

– Завершены работы по установке опалубки и бетонированию форшахты, с монтажом армированного каркаса и направляющих из труб, обеспечивающих вертикальность бурения скважин, – рассказал главный инженер подрядной организации Андрей Столяров.

Площадь планетария составит 5 728 квадратных метров. Проектом предусмотрено два подземных этажа и три надземных. Кроме того, в здании обустроят астроплощадку. Звездный зал разместится на третьем этаже, он будет рассчитан на 224 места.

Завершить строительство объекта планируется к концу 2023 года.

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