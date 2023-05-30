Выступление главы региона состоялось 30 мая 2023 года. Фото: Андрей Савельев

Дмитрий Азаров рассказал, как экономика Самарской области справляется с вызовами. Об этом он сообщил во время послания во вторник, 30 мая 2023 года. Глава региона подвел итоги экономического развития и определил ключевые задачи, которые предстоит решить в ближайшие пять лет.

Губернатор напомнил о задаче президента – добиться к 2030 году роста инвестиций не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Самарская область успешно идет к этой цели. Привлечь бизнес в регион помогают инвестиционные площадки. ОАЗ «Тольятти» остается одной из приоритетных, где работают 14 производств. В дальнейшем планируется создание 6,8 тыс. новых рабочих мест. А повысить привлекательность площадки позволит строительство железнодорожной ветки и промышленно-производственных корпусов.

В регионе также ведется работа по развитию индустриальных и логистических парков – «Преображенка», «Чапаевск», «Тольятти», а также «Преображенка 2» и «Новосемейкино». На этих площадках работает 69 компаний, уже создано 7 863 рабочих места. В этом году планируется локализовать еще не менее 5 новых компаний, что позволит дополнительно открыть 1300 рабочих мест.

Глава региона также напомнил о строительстве станции «Театральная», успешной работе сельхозпроизводителей, обновлению пассажирского транспорта, модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий.

– Очень важно, что в этой работе принимают активное участие сами жители. Свою эффективность доказал региональный проект «СОдействие», который предусматривает софинансирование из бюджета проектов или решений, принятых на сходах граждан. Хочу поблагодарить неравнодушных людей за работу по благоустройству родных городов и сел. Ваша инициатива и дальше будет получать максимальную поддержку и от регионального правительства, и от меня лично, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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