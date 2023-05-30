Один скончался, трое в больнице: в Самарской области проводят проверку по факту отравления угарным газом четверых человек

ЧП произошло в многоквартирном доме в Октябрьске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 29 на 30 мая 2023 года в Самарской области произошло ЧП. В Октябрьске четверо человек отравились угарным газом. Информацию сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Трагедия произошла в квартире на улице 3-го Октября в Октябрьске. Там обнаружили тело 31-летнего мужчины без признаков жизни. Вместе с ним в помещении находились двое мужчин и женщина в возрасте от 29 до 56 лет. Им потребовалась помощь медиков. Пострадавших госпитализировали в больницу.

– По предварительным данным, все граждане отравились угарным газом. По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, – рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

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