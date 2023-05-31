Стали известны самые популярные свадебные приметы и традиции в Самаре

Категорически не верят в приметы 52% опрошенных самарцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование бренда SOKOLOV и агентства A2:Research показало, сколько жителей Самары верят в приметы и суеверия, а также какие самые популярные свадебные традиции сохраняются до сих пор.

Согласно опросу, каждый четвертый самарец соблюдает приметы, из них 35% уверенны, что они сбывались хотя бы раз в жизни. Еще 26% самарцев стараются следовать приметам «на всякий случай», 45% верят в суеверия, потому так делают их родные и друзья, 24% чувствуют себя так более защищенными, а 31% якобы убедились, что они работают.

Также стали известны самые распространенные свадебные приметы в Самаре. Так, 52% самарцев не рассматривают свою свадьбу в мае, потому что не хотят маяться, 28% считают, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы. Еще 18% самарцев уверены, что оброненное кольцо во время церемонии приведет к беде.

Помимо этого, 14% думают, что нельзя играть свадьбу в високосный год, а 13%, что нельзя отдавать обручальные кольца в чужие руки. На идеальной свадьбе жители города хотели бы свадебный танец молодоженов (44%), девичник и мальчишник (35%), торт (30%), бросание букета (27%) и каравай (17%).

А вот категорически не верят в приметы 52% опрошенных самарцев. В качестве аргументов они приводят свою образованность, отсутствие логики в подобных явлениях, еще 17% считают их лишь устаревшими традициями.

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