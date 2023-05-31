Самарский врач рассказал, как курение влияет на организм

Врачи рассказали о вреде курения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области главный онколог Андрей Орлов рассказал, как курение влияет на организм. Пагубная привычка может стать фактором развития опухолей.

По информации министерства здравоохранения региона, в губернии каждый год регистрируют более 1000 новых случаев рака. При этом, у мужчин опухоль встречается в 8 раз чаще, чем у женщин. В 2022 года диагноз устанавливали каждому 12 пациенту. Доля горожан с запущенными стадиями рака достигла 40%.

По статистике, курильщики, употребляющие больше одной пачки сигарет в день, болеют раком легкого в 20 раз чаще, чем некурящие. Самарцы, начавшие курить до 15 лет, умирают от рака в 5 раз чаще тех, кто начал курить после 25 лет.