Большинство самарцев хотели бы работать в крупных российских компаниях

Самарцы рассказали, где бы хотели работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, что хотели бы работать в крупных российских компаниях. Горожане предпочитают частные организации.

По информации пресс-службы hh.ru, на первом месте у самарцев крупные частные компании. О желании в них работать заявили 71% опрошенных. Чаще всего этот вариант интересует юристов, строителей и специалистов по консалтингу и инвестициям. Крупные организации у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью.

Помимо этого, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура. В том числе бонусы, которые предлагают представителей крупного бизнеса.