В Самаре перекроют движение на 13 улицах 1 июня 2023 года

Ограничения будут действовать с утра до вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 июня 2023 года, в Самаре перекроют движение на нескольких улицах. Изменения затронут 13 участков. Об этом сообщили в мэрии.

– Движение транспорта ограничат в связи с проведением террористических учений. Оно будет действовать для грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, – пояснили в горадминистрации.

Проезд запретят с 10:00 до 19:00 на следующих улицах: ул. Советской Армии; ул. Гагарина; ул. Авроры; ул. Мичурина; ул. Осипенко; ул. Полевой; ул. Молодогвардейской; ул. Маяковского; ул. Народной; ул. Шоссейной; ул. Арена 2018; Волжскому проспекту; Южному шоссе.

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