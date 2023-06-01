Новый асфальт уложат на ул. Печерской в Самаре до середины июня 2023 года

От борта до борта обновят проезжую часть на отрезке протяженностью более 1,3 км Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт улицы Печерской. Ее обновляют по нацпроекту БКД от проезда Георгия Митирева до улицы Ивана Булкина. Это участок протяженностью более 1,3 км. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчику предстоит отфрезеровать около 10 тысяч кв. м старого покрытия. Дорожники обработали уже 3/4 участка. Основной объем работ они выполняют в ночные смены. Следующим этапом будет ремонт инженерных коммуникаций. Рабочие поднимут люки колодцев на проектную высоту. Их крышки будут с защитой от воровства и от шума.

После этого дорожники уложат новое высокопрочное покрытие – применят асфальтобетонную смесь ЩМА-16. При необходимости приведут в порядок съезды с дороги. Заасфальтировать улицу Печерскую планируется до середины июня 2023 года. Позже на участке нанесут разметку.

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