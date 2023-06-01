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НовостиОбщество1 июня 2023 7:08

Новый асфальт уложат на ул. Печерской в Самаре до середины июня 2023 года

Дорожники приведут в порядок участок от Георгия Митирева до Ивана Булкина
Анастасия ФИЛАТОВА
От борта до борта обновят проезжую часть на отрезке протяженностью более 1,3 км

От борта до борта обновят проезжую часть на отрезке протяженностью более 1,3 км

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт улицы Печерской. Ее обновляют по нацпроекту БКД от проезда Георгия Митирева до улицы Ивана Булкина. Это участок протяженностью более 1,3 км. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчику предстоит отфрезеровать около 10 тысяч кв. м старого покрытия. Дорожники обработали уже 3/4 участка. Основной объем работ они выполняют в ночные смены. Следующим этапом будет ремонт инженерных коммуникаций. Рабочие поднимут люки колодцев на проектную высоту. Их крышки будут с защитой от воровства и от шума.

После этого дорожники уложат новое высокопрочное покрытие – применят асфальтобетонную смесь ЩМА-16. При необходимости приведут в порядок съезды с дороги. Заасфальтировать улицу Печерскую планируется до середины июня 2023 года. Позже на участке нанесут разметку.

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