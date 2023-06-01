В Самаре снесут семь зданий на улице Советской Армии в рамках комплексного развития

Предельный параметр разрешенного строительства стал равен 25,6 тысячам кв. метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовало третью редакцию документации по комплексному развитию территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки и Третьей. Теперь под снос пойдет семь зданий.

В первой редакции площадь участка составляла 2,03 га, а снести должны были шесть домов. Предельный параметр разрешенного строительства устанавливался в 25,98 тысяч кв. метров.

В скорректированном проекте площадь под комплексное развитие территории указана в 2 га, а предельный параметр разрешенного строительства стал равен 25,6 тысячам кв. метров. Снести планируется здания на улице Советской Армии, 260, 272, 276, 278, 280, 288 и 284.

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