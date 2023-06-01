Автомобили застряли в пробках на дорогах Самарской области 1 июня 2023 года

Жители встали в пробках в нескольких уголках региона Фото: скриншот видео

На дорогах Самарской области в четверг, 1 июня 2023 года, образовались сильные заторы. Жители встали в пробках в нескольких уголках региона. Об этом они сообщили в соцсетях.

– Пробки появились в Курумоче. Автомобили стоят в направлении от поворота с трассы М-5, в направлении «из города», даже от Зеленовки, – сообщают очевидцы.

Напомним, 1 июня в Самарской области также ввели запрет на проезд большегрузов по федеральным трассам. Он будет действовать на дорогах М-5 «Урал» (км 864 - км 1131), в том числе на подъезде от М-5 к Самаре (км 0 - км 12), и Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск на подъезде к Самаре (км 393 - км 400). Проезд вновь откроют в 19:00.

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