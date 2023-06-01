В Самаре ученые превратили обычную кружку в портативный анализатор молока

Устройство оснащено датчиками жирности, белка и концентрации соматических клеток / Фото: СамГТУ

В Самаре ученые создали портативный анализатор молока. Это устройство поможет проверять жирность сырого продукта и степень его загрязнения. Оно будет полезно небольшим сельхозпредприятиям, у которых, как правило, нет дорогостоящих приборов для оперативного контроля качества. Об этом сообщает пресс-служба СамГТУ.

– Мы будем увеличивать количество анализируемых показателей. В перспективе данные, получаемые с этого прибора, могут стать основой для внедрения в животноводство систем big data (большие данные) и искусственного интеллекта, – рассказал профессор кафедры «Радиотехнические устройства» Ильдар Ибатуллин.

По словам специалиста, в дальнейшем можно будет предсказывать влияние различных факторов, в том числе генетических, на качество молока. Это позволит проводить умную селекцию и создавать новые породы коров.

Портативный анализатор молока выглядит как обычная кружка. В ее дно вмонтированы датчики жирности, белка и концентрации соматических клеток. Прибор совместим с доильным оборудованием, которое используют в России. Производство устройства планируется развернуть на базе лаборатории университета.

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