В Самаре завершили благоустройство двух дворов в Ленинском районе

В городе благоустроили еще одну площадку. фото: мэрия

В Самаре специалисты завершили благоустройство двух дворов в Ленинском районе. Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По информации городской администрации, в преддверии Международного дня защиты детей на улице Чернореченской прошло праздничное мероприятие, посвященное открытию новой площадки. Кульминацией события стало разрезание ленточки. Двор преобразился по инициативе жителей, они совместно выбрали дизайн-проект. В праздничную программу также вошли игры, конкурсы, выступление артистов и раздача угощений.

Перед началом благоустройства специалисты провели масштабную подготовительную работу. Двор на Чернореченской стал не единственным благоустроенным пространством Ленинского района, еще одна площадка открылась на улице Ленинской.